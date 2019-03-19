Власти Севастополя обратились в Минтранс РФ с просьбой взять на баланс Севморпорт

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя направили в Минтранс РФ обращение c просьбой взять на баланс Севастопольский морской порт. Это позволит обеспечить его эффективную работу, сообщил ТАСС губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Я обратился к министру транспорта, в настоящий момент данное обращение рассматривается. О сроках пока говорить сложно <…> Хотелось бы добиться развития данного юридического лица в составе подведомственного учреждения Минтранса России", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции в Москве Овсянников заявил, что это могло бы обеспечить развитие порта. "Перспективы [развития порта Севастополя] связываем со взаимодействием с Сирией, с перевалкой специальных грузов по линии Ростеха. Мне кажется, что ключевой могла бы стать передача Севморпорта в федеральную собственность, в ведение Минтранса России с тем, чтобы обеспечить соответствующую загрузку такого специализированного учреждения. Правительство Севастополя не может быть эффективным собственником такого ключевого предприятия для города", - считает Овсянников.

Он отметил, что большое внимание правительство города уделяет развитию гражданской составляющей портовой инфраструктуры. "Это причалы, пирсы. Часть из них - 14 - находятся уже в федеральной целевой программе, дополнительно еще столько включаем. Это все будет стимулировать пассажирское движение и сообщение, особенно вдоль Севастополя", - пояснил губернатор.

ГУП "Севастопольский морской порт" создано в июне 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. В его состав вошла вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с грузовыми и пассажирскими перевозками. Территориально порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города. Власти Севастополя рассчитывали, что загрузка порта будет обеспечена благодаря новым контрактам на грузовые перевозки, в том числе в рамках соглашения с сирийской провинцией Тартус.