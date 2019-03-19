"Ъ": проверка Санкт-Петербургской биржи проводилась по делу трейдера "Солид"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводили проверки в помещениях Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в рамках дела в отношении трейдинговой компании "Солид - Товарные рынки". Об этом во вторник написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов "Солид - товарные рынки", - отмечается в публикации. - Именно в рамках этого дела 19 марта прошли мероприятия в здании биржи СПбМТСБ, приведшие к временному прекращению торгов нефтепродуктами".

По данным издания, инициатором расследования стала Федеральная антимонопольная служба, которая в феврале уличила "Солид - Товарные рынки" в картельном сговоре с трейдером "А-Ойл", которым владеет экс-сотрудник "Солида". По версии ведомства, эти компании манипулировали рынком при торгах бензином и их действия могли "оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году".

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа остановила торги нефтепродуктами в 12:46 мск 19 марта. Как сообщал ТАСС представитель торговой площадки, на такие меры СПбМТСБ пошла из-за проверки правоохранительных органов в дата-центре, где в том числе расположены сервера биржи. Торги на товарном рынке возобновлены 15:30 мск, в режиме "по фиксированной цене" они начались в 16:15 мск.