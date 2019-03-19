МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе. Об этом он заявил на встрече с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

"Дорогие вещи, на самом деле, но если пройти этот [первоначальный] этап, то конкурентоспособность резко повышается", - подчеркнул президент.

Чубайс доложил главе государства, что госкорпорация планирует создать фонд совместно с "Газпромом" для работы по развитию использования газомоторного топлива, в том числе созданию сети заправочных станций. По его словам, "Роснано" также планирует со второго квартала 2019 года начать финансирование дальневосточных венчурных проектов.

Глава госкорпорации подробно доложил президенту о работе "Роснано" по развитию ядерной медицины, в сфере возобновляемой энергетики и электротранспорта. Чубайс по просьбе Путина отдельно доложил о проекте создания солнечных панелей, которые они обсуждали на одной из предыдущих встреч. По словам главы "Роснано", эту технологию Россия уже экспортирует в другие страны.

Чубайс напомнил, что около 10 лет назад, когда госкорпорация начала активную работу, ей было предоставлено и бюджета 130 млрд рублей. Он заметил, что с тех пор построенные "Роснано" заводы уже принесли налоговые платежи в бюджеты на сумму 132 млрд рублей. По словам главы госкорпорации, всего за 10 лет построено 97 заводов, на них трудятся 39 тыс. человек. Чубайс подчеркнул, что эти предприятия также сами инвестируют в развитие науки.