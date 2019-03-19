Росрыболовство намерено модернизировать рыбный порт в Мурманске

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Росрыболовство работает над проектом модернизации рыбного порта Мурманск, где должен появиться современный портовый терминал. Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов на пленарной дискуссии VI международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая прошла в Мурманске во вторник.

"В настоящее время Росрыболовством прорабатывается вопрос финансирования реконструкции причалов первого грузового участка, это причалы с нулевого по одиннадцатый", - сказал Соколов.

По его словам, сейчас эти причалы находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Планируется провести укрепление причального фронта с глубинами 13-15 м.

"Планируется получить глубоководные причалы общей протяженностью 540 м. В результате будет создан современный портовый терминал, ориентированный в первую очередь на рыболовную отрасль", - отметил Соколов.

Глубоководные причалы смогут одновременно принимать несколько крупных рыболовецких судов. Благодаря реконструкции должно увеличиться число заходов судов и перевалки рыбы в порту, сообщил Соколов.

VI Международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы" в Мурманске собрала представителей рыбопромышленной, судоремонтной и смежных областей их России, Норвегии, Исландии и Польши. Это крупнейшая конференция в данных отраслях в регионе. Конференция продлится один день. Основным мероприятием станет пленарное заседание "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли".