Рябков: отказ от доллара позволит защитить экономики стран от произвольных действий США

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Отказ от доллара позволит повысить защищенность экономик стран от произвольных действий Вашингтона, злоупотребляющего положением национальной валюты. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя введение США новых санкций в отношении Венесуэлы.

По его словам, наблюдается трансформация "американской внешней политики в политику санкций". "У этой политики много поклонников, и не только в США. Но эта политика, на мой взгляд, только консолидирует позиции тех, кто полон решимости ей противостоять", - подчеркнул Рябков.

"Мы, к примеру, считаем, что все более широкое использование американцами санкционных методов, включая попытки удушения целых стран, накидывая на них санкционные удавки, форсирует пересмотр отношения многих политиков и экономических операторов к роли американского доллара, - отметил дипломат. - От доллара нужно отказываться, повышая таким образом защищенность своей экономики от произвольных действий Вашингтона, злоупотребляющего особым положением национальной валюты и национальных кредитных финансовых расчетных институтов".

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.