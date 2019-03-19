WSJ: США и Китай рассчитывают достичь договоренности по торговле к концу апреля

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Представители США и Китая на данный момент рассчитывают достичь окончательной договоренности по торговым вопросам примерно в течение полутора месяцев. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее издание отмечало, что консультации находятся "на заключительной стадии". Теперь его источники уточнили, что, как ожидается, переговорный процесс будет завершен "к концу апреля". "Это примерно на месяц позже, чем стороны первоначально планировали", - констатирует издание.

По сведениям газеты, Вашингтон и Пекин собираются на следующей неделе начать новый этап переговоров. Ожидается, что в конце марта в КНР отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Они встретятся с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Сам он также примерно через неделю после этого приедет в США.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.