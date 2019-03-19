Депутат Бундестага заявил о важной роли России в развитии экономики Сирии

ТАСС, 19 марта. Депутат Бундестага Штефан Койтер считает, что Россия может сыграть важную роль в развитии экономики Сирии. Такое мнение он высказал на заседании программного комитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Россия помогла закончить войну в Сирии и сыграла ведущую роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Она должна сейчас также иметь ведущую роль в восстановлении этой страны, восстановлении ее экономики. Я очень рад, что делегация Сирии будет в Крыму наряду с представителями других стран", - сказал он.

Ранее сообщалось, что представители 100 стран и 60 регионов РФ могут посетить ЯМЭФ. В прошлом году форум посетила большая делегация из Сирии, итогом визита стали соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым. Взаимодействие планируется в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма.