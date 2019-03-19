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CNN: Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

Пользователи сервиса смогут играть по Wi-Fi
Гендиректор Google Сундар Пичаи на презентации игрового стримингового сервиса Stadia REUTERS/Stephen Lam
Описание
Гендиректор Google Сундар Пичаи на презентации игрового стримингового сервиса Stadia
© REUTERS/Stephen Lam

ТАСС, 19 марта. Американская корпорация Google анонсировала во вторник собственный игровой стриминговый сервис, который получил название Stadia. Об этом сообщает телекомпания CNN.

О запуске новой платформы корпорация объявила в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. Как отмечает CNN, пользователи Stadia смогут играть в игры по Wi-Fi, в связи с чем и им не придется скачивать их на свои устройства. Игрокам также не понадобится специальное оборудование.

По данным телеканала CNBC, сервис будет работать на "любом типе экранов". Пользователи смогут играть с помощью клавиатуры и мышки или же использовать представленный корпорацией контроллер.

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