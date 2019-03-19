Нацбанк Казахстана сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке страны

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана сообщил, что ситуация на рынке валюты стабильная и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге в связи с заявлением Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

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"Национальный Банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций. Национальный Банк Казахстана готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания", - говорится в сообщении.

Как отметили в регуляторе, текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Нацбанка. "В настоящее время нет никаких причин для беспокойства и ажиотажа на рынке наличной валюты. Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию в обменных пунктах страны. При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют рекомендуем обращаться в филиалы Национального Банка Казахстана для принятия оперативных решений", - пояснили в пресс-службе.