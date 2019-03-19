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Brexit

США готовы быстро заключить торговые соглашения с Британией после Brexit

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что страна хочет партнерства с "новой независимой Британией"

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией. Об этом заявил во вторник в интервью британскому телеканалу Sky News помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы будем рады визиту министра [внешней] торговли Лиама Фокса и любого другого члена [британского] правительства, мы можем быстро заключить сделки. Мы готовы. Мы хотим партнерства с новой независимой Британией", - отметил Болтон.

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства страны о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС об отсрочке Brexit.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдБолтон, Джон
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