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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Глава минтранса США запросила проверку процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8

Элейн Чао рассчитывает на то, что генеральный инспектор Калвин Сковел будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Министр транспорта США Элейн Чао направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8, один из которых разбился в Эфиопии. Соответствующее письмо размещено во вторник на сайте минтранса.

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"Как вы знаете, компания Boeing направляла запрос о проведении сертификации этого самолета <...> в январе 2012 года, а Федеральное авиационное управление выдало такой сертификат в марте 2017 года", - говорится в письме министра. Глава ведомства рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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ЭфиопияСШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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