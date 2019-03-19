Глава Минтруда расскажет Госдуме о промежуточных итогах изменения пенсионной системы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании в рамках "правительственного часа" заслушает доклад министра труда и социальной защиты Максима Топилина по теме реализации изменений пенсионной системы. Депутаты также ждут от главы Минтруда информации о мерах поддержки пенсионеров и ходе выполнения национальных проектов.

Что и как будет меняться в 2019 году

Повышение пенсионного возраста. Что и как будет меняться в 2019 году

Как сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, в ходе выступления министра "будут подведены промежуточные итоги совершенствования пенсионной системы" в России. Речь также зайдет о мерах социальной поддержки граждан.

Ранее Топилин провел встречу со всеми думскими фракциями. Как сообщил журналистам после состоявшегося во вторник общения министра с депутатами-единороссами первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, в ходе беседы звучали "конкретные вопросы, которые касались и новой надбавки для пенсионеров-селян, и оснований ее получения". Поднималась и тема "новых форм работы, например, с электронным сертификатом на получение средств технической реабилитации инвалидов".

"Общее пожелание, которое высказано фракцией: мы ждем, что завтра на "правительственном часе" будут названы конкретные цифры, связанные с реализацией национальных целей, национальных проектов и программ, за которые отвечает министерство", - резюмировал Исаев.

Законопроект о цифровых активах

Помимо этого, запланировано второе чтение так называемого законопроекта о цифровых активах. В новой редакции текста были исключены понятия "токен", "криптовалюта", "смарт-контракт". В документе дается определение для цифровых финансовых активов - такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.

Согласно документу, право на выпуск цифровых финансовых активов имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели во взаимодействии со специальным оператором информационной системы, который ведет реестр пользователей. Решение о выпуске такого актива подписывается усиленной квалификационной подписью. Сведения о решении по выпуску размещаются на сайте компании или оператора, они должны находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы.