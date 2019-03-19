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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиция Венесуэлы назначила временный совет директоров химической компании Pequiven

Национальная ассамблея также назначила руководителей компании Monomeros

КАРАКАС, 20 марта. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы, которая контролируется оппозицией, во вторник назначила новый временный совет директоров для государственной химической компании Pequiven.

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"Сегодня мы назначили временный управляющий совет компании Pequiven, которая ориентирована на производство и продажу нефтехимических продуктов", - написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.

Оппозиционер также добавил, что парламент назначил руководителей компании Monomeros, которая является "дочкой" Pequiven и базируется в Колумбии. "С этого момента оба актива нашей страны будут под руководством честных, способных и опытных людей. Узурпатор (Николас Мадуро - прим. ТАСС) не будет продолжать грабить ресурсы венесуэльцев для финансирования коррупции и репрессий", - подчеркнул он.

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Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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