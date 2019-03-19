Оппозиция Венесуэлы назначила временный совет директоров химической компании Pequiven

"Сегодня мы назначили временный управляющий совет компании Pequiven, которая ориентирована на производство и продажу нефтехимических продуктов", - написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.

Оппозиционер также добавил, что парламент назначил руководителей компании Monomeros, которая является "дочкой" Pequiven и базируется в Колумбии. "С этого момента оба актива нашей страны будут под руководством честных, способных и опытных людей. Узурпатор (Николас Мадуро - прим. ТАСС) не будет продолжать грабить ресурсы венесуэльцев для финансирования коррупции и репрессий", - подчеркнул он.