Оппозиция Венесуэлы назначила временный совет директоров химической компании Pequiven

КАРАКАС, 20 марта. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы, которая контролируется оппозицией, во вторник назначила новый временный совет директоров для государственной химической компании Pequiven.
"Сегодня мы назначили временный управляющий совет компании Pequiven, которая ориентирована на производство и продажу нефтехимических продуктов", - написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.
Оппозиционер также добавил, что парламент назначил руководителей компании Monomeros, которая является "дочкой" Pequiven и базируется в Колумбии. "С этого момента оба актива нашей страны будут под руководством честных, способных и опытных людей. Узурпатор (Николас Мадуро - прим. ТАСС) не будет продолжать грабить ресурсы венесуэльцев для финансирования коррупции и репрессий", - подчеркнул он.