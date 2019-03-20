В Евразийской экономической комиссии оценили перспективы перехода к единой валюте ЕАЭС

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Переход к единой валюте в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен, но входящие в союз страны пока к нему не готовы. Об этом во вторник заявил помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын во время выступления в Российском культурном центре в Вашингтоне на ежегодной конференции, посвященной развитию деловых контактов с ЕАЭС.

"У нас доля использования национальных валют во взаимных расчетах растет, постепенно становится все больше и больше. По этому вопросу ЕЭК и правительства стран не должны ни на кого давить, они и не давят", - отметил он.

"Что касается единой валюты, то тут планов нет. Эта дискуссия обсуждается на уровне экспертов, на теоретическом уровне. Переход к единой валюте в настоящее время возможен, но мы к нему не готовы. Нам надо наращивать долю национальных валют", - отметил он.

"Официально вопрос о переходе к единой валюте сейчас не стоит, мы только движемся к нему. У нас есть планы в 2025 году на территории Казахстана создать финансовый мегарегулятор ЕАЭС - учреждение, которое будет независимой организацией, отвечающей за единую общую финансовую политику союза. Сейчас говорить о единой валюте преждевременно", - подчеркнул Черницын.

Общий рынок энергоресурсов

Работа над созданием общего рынка энергоресурсов в рамках ЕАЭС ускорится под председательством Белоруссии, для этого имеются хорошие перспективы, считает Черницын.

"В энергетике движение происходит по тому алгоритму, который определили президенты. Движение в сторону создания единых рынков энергетических ресурсов - электроэнергии, нефти и газа. Приняты документы первого и второго уровня - концепции создания этих рынков и программы их формирования", - рассказал он.

"Очень непросто шла дискуссия вокруг этих программ, но президенты утвердили их. Их надо выполнять шаг за шагом, чтобы в 2025 году нам выйти на заключение договора союзного значения, что мы запускаем общие рынки энергоресурсов. Это сверхтрудная работа, сверхамбициозная задача. Я думаю, что с белорусским председательством эта работа наберет ускорение. Перспективы хорошие, но не нужно ставить крайние сроки", - считает Черницын.

"Не секрет, что значительная часть наших доходов связана с нефтегазовыми ресурсами. Просто взять и объединить этот рынок не просто сложно, а невозможно. Надо двигаться очень плавно и менять не только регулирование, но и сознание наших людей, руководителей крупнейших компания, так как все привыкли к тем способам, которые есть сейчас. Нужно постоянно разговаривать с национальными монополиями, чтобы плавно менять парадигму. Для них это испытание и дорогостоящая задача, чтобы открыть свои рынки и прийти к равноправному функционированию", - утверждает он.

Сотрудничество с США

Черницын также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество США с ЕАЭС возросло несмотря на санкционную риторику американской стороны.

"У нас планы по сотрудничеству с США такие же, как и со всем остальным миром. Мы открыты к диалогу и хотим сотрудничать со всеми, потому что нам это интересно. Интерес американских компаний есть, но он гасится на уровне политических разногласий между одним из челнов нашего Евразийского союза Российской Федерацией и американским правительством. К сожалению, холодный политический климат омрачает блестящие перспективы нашего экономического сотрудничества, но мы верим, что когда-то это изменится", - считает он.

"Несмотря на санкционную риторику, наше торгово-экономическое сотрудничество с США даже возросло. Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя США - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕАЭС. Товарооборот ЕАЭС и США составляет $28,3 млрд в 2018 году, а в 2015 году он был $23,6 млрд, поток инвестиций возрос на 25%", - заявил Черницын.

Экспансия азиатского бизнеса

Евросоюз перестал быть главным торговым партнером по экспорту и импорту с ЕАЭС, эти позиции заняли азиатские страны, добавил Черницын.

"Антироссийские санкции плохо влияют [на торговые отношения]. Мы посчитали, что с момента введения санкций Евросоюз потерял примерно $300 млрд. С 2016 фиксируем тенденцию, что, если раньше у нас первым торговым партнером по экспорту и импорту был Евросоюз, теперь на первом месте азиатские страны", - рассказал он.

"Мы покупаем и импортируем из Азии больше, чем из Европы. Это можно назвать принципиальным, историческим последствием санкций, что азиатский бизнес замещает европейский на наших рынках", - считает Черницын.

"У нас союз на пятерых, а четыре из пяти стран никаких санкций не испытывает со стороны Евросоюза. Для нас, как для союза, это большой вызов, проблема и сложность, как санкционный режим между РФ и ЕС увязать с режимом общего рынка. У нас большая работа в этом направлении делается, чтобы партнеры не страдали от тех ограничений", - рассказал он.

"Интерес к сотрудничеству с союзом только растет. Китайский, сингапурский, южнокорейский бизнес с радостью занимает те ниши, которые образуются на нашем рынке", - утверждает Черницын.

"На сегодняшний день мне неизвестно, чтобы поступала заявка от какого-либо государства СНГ [на вступление в ЕАЭС]. Мы открыты и всегда ждем наших ближайших соседей. У нас нет такой задачи в союзе себя пропагандировать, продвигать, кого-то побуждать интегрироваться с нами ближе. У нас не стоит такой задачи в нашей повестке, поэтому мы этим и не занимаемся", - подытожил он.

Об объединении

Евразийский экономический союз, образованный Россией, Казахстаном и Белоруссией, начал функционировать 1 января 2015 года. Позже подтвердили в нем членство Армения и Киргизия.

Цель создания ЕАЭС - свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Напрямую создание единой валюты в договоре не прописано, но зафиксированы обязательства формировать единую макроэкономическую политику.