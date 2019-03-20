Делегаты из Японии, КНР и Индии принимают участие в Дне иностранного инвестора в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Бизнесмены из Японии, Китая, Индии, России и других стран принимают участие в Дне иностранного инвестора, который открылся во Владивостоке утром в среду. Мероприятия проходят под руководством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"В программе запланированы встречи с российскими предпринимателями и иностранными инвесторами из Японии, Китайской Народной Республики и других стран, которые намерены реализовать на территории Дальнего Востока инвестиционные проекты. Среди заявленных компаний - японские Kondo Shoten, Erex, китайские Hebei Bishi Industri Group, Dongjing, российские - "Сучан Уголь", "Антей", индийская M.Suresh и другие", - говорится в сообщении.

Многие из проектов, которые обсудят в среду во Владивостоке, планируется реализовать на территории Приморья. В частности, в ходе Дня иностранного инвестора будут обсуждаться приморские проекты по производству корма для крупного рогатого скота, строительству алюминиевого завода, развитию среднетоннажного судостроения, производству бриллиантов и другие. Кроме того, в рамках мероприятия планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве Агентства по привлечению инвестиций Дальнего Востока с зарубежными компаниями, которые планируют запустить инвестиционные проекты в регионе.

Ранее сообщалось, что резидент свободного порта Владивосток компания "Сучан Уголь" намерена создать в Приморском крае промышленный кластер и для этого ведет проект стоимостью более 22 млрд рублей по модернизации шахты "Центральная" и строительству шахты "Тигровая" в городе Партизанске. Ожидается, что создание кластера позволит вывести на рынок Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона современный комплекс по добыче, хранению и транспортировке угля и создать более 2 тыс. рабочих мест. В реализации проекта участвует китайская компания "Интерстандарт".

В сентябре 2018 года пресс-служба городской администрации сообщила, что компания "М.Суреш Владивосток", созданная индийскими инвесторами и получившая статус резидента свободного порта, намерена в течение ближайших полутора лет запустить во Владивостоке предприятие по огранке алмазов. Производство планируется наращивать поэтапно, оно позволит создать около 200 рабочих мест.