Правительство Казахстана и Нацбанк продолжат проводимую макроэкономическую политику

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Казахстана и Национальный банк в среду выступили с заявлением о преемственности проводимой макроэкономической политики. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

Как это произошло и что будет дальше

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"Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что правительство и Нацбанк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидера нации). "Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии "Казахстан-2050". В текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция - в коридоре 4-6%", - следует из документа.

Правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. "Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги. Национальный банк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка", - отмечается в документе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.