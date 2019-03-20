В Госдуме сообщили о приостановке поставок Boeing 737 MAX четырем российским авиакомпаниям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ряд российских авиакомпаний приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX . Как сообщил в среду корреспонденту ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, такую информацию членам комитета представил замминистра транспорта Александр Юрчик.

"Он сказал, что контракты с Boeing на поставку самолетов, которые были у UTair, "Уральских авиалиний", "Победы" и S7 приостановлены на неопределенный срок до выяснения обстоятельств данной ситуации [крушении самолета в Эфиопии]", - сказал депутат, уточнив, что это касается именно Boeing 737 MAX. По словам Афонского, речь идет о нескольких десятках самолетов.

10 марта в Эфиопии произошла катастрофа самолета Boeing 737 MAX, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

По словам Афонского, Юрчик также подтвердил, что на данный момент российское воздушное пространство закрыто для Boeing 737 MAX.