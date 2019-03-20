{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пенсионный закон

Кабмин включил информирование лиц предпенсионного возраста в список госуслуг

Теперь граждане смогут своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство включило в перечень государственных услуг в многофункциональных центрах информирование граждан об отнесении их к категории предпенсионного возраста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в среду.

На эту тему
Повышение пенсионного возраста. Что и как будет меняться в 2019 году

"Правительство Российской Федерации постановляет: перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах... дополнить пунктом 16 следующего содержания: "Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста", - говорится в документе.

Таким образом граждане смогут своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.

В сентябре 2018 года глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов предложил "Единой России" в рамках партийного проекта "Старшее поколение" уделить внимание информированию людей предпенсионного возраста - на пять лет моложе соответствующего пенсионного возраста - об их правах. Он предположил, что в рамках этого проекта, в частности, правительство РФ может вести "работу, которая будет связана с пенсионным законодательством, новыми возможностями".

Теги
Пенсионный законРоссия
Минстрой предлагает упростить порядок электронного голосования собственников квартир
В ведомстве считают, что такая практика поможет решить проблему фальсификаций протоколов и решений общего собрания жильцов
Читать полностью