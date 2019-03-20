Красноярский край в 2018 году удвоил экспорт древесины в Сирию

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Экспорт Красноярского края в Сирию, основой которого является древесина и изделия из нее, удвоился в 2018 году и достиг докризисного уровня. Об этом ТАСС сообщил в среду депутат Государственной Думы РФ от региона, член парламентского комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

"По последним таможенным данным, вывоз товаров в Египет превысил $70 млн, в Сирию - 19 млн [в 2018 году]. Причем экспорт в Сирию вышел на докризисный уровень, почти в два раза превысив уровень середины 2010-х годов. Очевидно, что идет постепенное восстановление экономики арабской республики, что повлекло за собой и рост спроса на российские товары", - сказал Зубарев.

По его словам, основной объем вывоза традиционно дает лесопромышленный комплекс - на арабский восток идет обработанный материал. "Это традиционный товар экспорта в эти государства еще с советских времен", - отметил депутат.

В 2000-ные годы экспорт в Сирию из Красноярского края стабильно превышал $15 млн и сократился после начала кризиса в этой стране. Так в 2015 году этот показатель составил $9,7 млн.