Ледокол "Виктор Черномырдин" планируют отправить на ходовые испытания в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", который строится на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" и на котором в прошлом году произошел пожар, планируется отправить на ходовые испытания в августе 2019 года, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Александр Бузаков.

"На ледоколе "Виктор Черномырдин" идут достроечные работы и швартовные испытания, производится монтаж и регулировка оборудования, систем и механизмов. Строительство выходит на финишную прямую, на август запланировано начало ходовых испытаний", - сказал глава предприятия.

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд руб. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

В ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола.