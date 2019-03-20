"Ведомости": строительство СПГ-терминала "Новатэка" на Камчатке начнется через год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Распоряжением правительства в конце прошлой недели был утвержден комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердили собеседник в аппарате правительства и федеральный чиновник.

По плану, базовая документация по проекту должна быть подготовлена до конца марта. За это время также должны быть официально расширены границы ТОР "Камчатка". В них будет включена часть акватории бухты Бечевинская.

Планом предусматривается, что ООО "Новатэк-Камчатка" - оператор строительства - подготовит проектную документацию на строительство до октября. После чего она пройдет госэкспертизу. В соответствии с планом, строительство должно быть запущено в начале 2020 года.

"Новатэк" планирует реализовать проект морского перегрузочного комплекса СПГ мощностью 20 млн т в год на Камчатке. Проект должен быть введен в эксплуатацию в 2022-2023 гг. Его стоимость - около 108 млрд рублей.