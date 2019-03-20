СМИ: Mail.ru Group может приобрести сервис каршеринга Youdrive

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group рассматривает возможность приобретения сервиса каршеринга Youdrive, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Один из источников портала подтвердил факт переговоров между компаниями. Mail.Ru может участвовать в сделке с финансовым партнером, занимающимся лизингом автомобилей. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

В пресс-службе Mail.ru Group ТАСС заявили, что рассматривают различные варианты усиления своих позиций на рынке. "В случае положительного решения речь будет идти о миноритарной инвестиции, аналогичной нашей инвестиции в "Ситимобил", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2018 года Mail.ru Group и "Мегафон" приобрели 18% и 16% акций "Ситимобила" соответственно.

Youdrive имеет в своем автопарке около 2,5 тыс. автомобилей, большинство из которых представляют модели марки Smart. По данным The Bell, 60% акций компании принадлежат ее основателям Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову, 40% - московскому дилеру Mercedes-Benz "Панавто".