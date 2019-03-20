В Счетной палате считают, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы (УИС), а сами продукты закупает по завышенным ценам. Об этом сообщает Счетная палата по итогам проведенного аудита эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на продовольственное обеспечение ФСИН.

"При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях на продовольственное обеспечение ФСИН не учитывала ежегодное уменьшение численности спецконтингента. Индексы цен производителей не соответствовали установленным Министерством экономического развития показателям. В расчетах применялись средневзвешенные прогнозные цены по укрупненным категориям продуктов питания. В совокупности все это привело к завышению объемов бюджетных ассигнований", - сообщила на коллегии СП аудитор Татьяна Блинова.

В основном ФСИН закупает продукты у собственных подведомственных учреждений и унитарных предприятий. В 2015-2017 годах они обеспечивали более 79% поставок продовольствия. При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в два раза и более. В результате только в трех проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей.

"Проверка также показала, что учреждения и территориальные органы накапливают чрезмерные переходящие запасы продовольствия. На 1 января 2017 года их объем превысил полугодовую потребность, а стоимость этих запасов составила более 8 млрд рублей. Такая ситуация сложилась из-за того, что ни Минюст, ни ФСИН нормативно не установили пределы накопления продовольственных запасов", - считают в Счетной палате.

В Министерстве юстиции с замечаниями Счетной палаты согласны и готовы учесть их в работе по совершенствованию нормативного регулирования. "Минюст и ФСИН готовят проекты соответствующих нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих продовольственное обеспечение органов УИС. Работа по дальнейшему их совершенствованию будет продолжена", - заявил присутствовавший на коллегии заместитель министра юстиции Вадим Федоров.

Коллегия решила направить представления ФСИН России и ее управлениям по Алтайскому и Ставропольскому краям, информационные письма в правительство РФ и Министерство юстиции, а по фактам нарушения законодательства - обращение в Генеральную прокуратуру.