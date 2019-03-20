Более 70 млрд руб. выделят дополнительно на поддержку семей с детьми-инвалидами до 2021 г.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 70 млрд рублей предусмотрено дополнительно на выплаты неработающим родителям и опекунам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом, в 2019-2021 годах. Поддержка охватит порядка полумиллиона семей, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на "правительственном часе" в Госдуме.

"Хотел бы подчеркнуть, что это коснется почти полумиллиона семей. В совокупности в трехлетнем бюджете - этот год и два последующих года - на эти цели будет дополнительно выделено более 70 млрд рублей, то есть достаточно серьезная поддержка семей", - сказал министр.

Топилин напомнил, что в соответствии с поручением президента была увеличена выплата неработающим трудоспособным родителям и опекунам-попечителям, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом или инвалидном с детства. "Это выплата с 1 июля этого года составит 10 тыс. вместо ранее установленных 5,5 тыс. рублей", - отметил он.