Минтруд внес в кабмин законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минтруд внес в правительство РФ законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе правительственного часа в Государственной думе.

"Всего лишь 45% семей, в которых рождается первый и второй дети, получают такие пособия. После принятия соответствующего закона с 2020 года уже около 65-70% семей будут охвачены этой программой. Мы считаем, что с точки зрения демографического влияния это правильное решение. Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми, в ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять", - сказал он.

Топилин отметил, что для финансирования данного законопроекта необходимо запланировать дополнительные средства в федеральном бюджете. "Он потребует увеличения объема финансирования, по оценкам, на 16-17 млрд рублей к 60 млрд, которые уже предусмотрены в бюджете", - добавил министр.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. По его словам, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека.