Forbes назвал самые надежные банки России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Издание Forbes изучило финансовые показатели и рейтинги ведущих российских банков и выбрало самые надежные среди них. В частности, по данным Forbes, самым надежным банком стал Юникредит Банк, на втором и третьем местах находятся Райффайзенбанк и Росбанк соответственно.

Издание отмечает, что самыми надежными участниками рейтинга являются крупнейшие российские банки и "дочки" иностранных банков. Сбербанк занял в рейтинге четвертую позицию, а банк ВТБ находится на пятом месте.

Рейтинг одного из агентств - самый простой способ оценить надежность банка, отмечает Forbes. "Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших", - пишет издание.

При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности.