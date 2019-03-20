Эксперты из 30 стран обсудят управление интеллектуальной собственностью на IPQuorum

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Эксперты из 30 стран обсудят ключевые проблемы экономики России, Европы и Азии на международном форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum, который пройдет 10-12 апреля в Калининграде. Об этом сообщили в среду ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Свыше 1,5 тыс. экспертов из 30 стран мира в течении трех дней обсудят остро стоящие проблемы различных отраслей экономики России, Европы и Азии через призму интеллектуальной собственности", - сказал собеседник агентства. По его словам, ведущие зарубежные и российские эксперты представят "кейсы" и оценят возможности применения инструментария интеллектуальной собственности для решения актуальных задач в социально-экономической сфере.

Как пояснили в оргкомитете, в рамках деловой программы участники рассмотрят вопросы законодательной деятельности, технологического развития, роли человека в процессе социально-экономической трансформации, влияния уровня развития человеческого капитала на качественные изменения жизни общества. Также эксперты обсудят преобразование рынков под воздействием мегатрендов, формирование новых объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов и их ввод в рыночный оборот.

Ключевая повестка форума будет рассматриваться в трех категориях: "Люди и человеческий капитал", "Право и технологии", "Деньги, рынки и ценности". Программа охватит основные сферы, которые активно аккумулируют различные объекты интеллектуальной собственности.

По словам организаторов, в рамках форума откроется несколько тематических пространств: одновременно с деловой территорией будут работать также просветительско-прикладная IPQLAB, культурно-развлекательная IPQCULTFEST и выставочная территория IPQFAIR. "Каждая из площадок будет доступна не только участникам форума, но также жителям и гостям региона", - заметили в оргкомитете.

Организаторами форума выступают Ассоциация IPChain, Евразийская конфедерация обществ правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности. Агентство ТАСС является информационным партнером мероприятия.