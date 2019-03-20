Путин дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского газового месторождения на Ямале

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения "Газпрома" на полуострове Ямал.

"Газпром" летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных - запасы газа составляют 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень - 32 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения - около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности, вахтовый жилой комплекс и электростанция.

Освоение Харасавэйского месторождения

Президент поздравил "Газпром" с началом освоения Харасавэйского газового месторождения и заявил, что это откроет новые горизонты для всей отрасли.

"Мы сегодня даем старт новому, очень большому проекту компании "Газпром", приступаем к полномасштабному обустройству перспективного, крупного Харасавэйского месторождения на полуострове Ямал. Я поздравляю всех с этим, безусловно, знаменательным событием, желаю успехов в предстоящей очень большой работе", - сказал он в ходе телемоста с площадкой на полуострове Ямал.

По его словам, это еще один важный шаг в комплексном освоении этих территорий, в развитии современного, мощного центра газодобычи и переработки. "Харасавэйское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России, в целом для роста национальной экономики", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что в этом направлении уже многое сделано. В конце прошлого года на полную мощность вышла добыча газа на Бованенково, успешно реализуются проекты "Новатэка" по сжиженному природному газу, построены производственные площадки, вахтовые городки, проложены газопроводы, создана необходимая транспортная инфраструктура. Он особо отметил важность того, что обустройство этих территорий продолжается.

Путин привел данные по запасам на месторождении - 2 трлн куб. м, вместе с Бованенково - это почти 7 трлн. куб. м газа. "Этого хватит для того, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. А если иметь в виду, что общие запасы на полуострове Ямал свыше 16 трлн, то, безусловно, это создает возможность работы на многие десятилетия. Это общепланетарные запасы", - сказал российский лидер. Он уточнил, что проектная мощность Харасавэйского месторождения больше одной нитки "Северного потока". "Такие колоссальные объемы на годы вперед гарантируют надежность и безопасность поставок энергоресурсов потребителям, как я уже сказал, внутри страны и нашим партнерам за рубежом", - заключил Путин, отметив, что еще предстоит большая и очень сложная работа по обустройству месторождения. - Уверен, что наши специалисты, как всегда справятся со всеми задачами на высоком профессиональном уровне, тем более, что у вас уже солидный опыт реализации подобных масштабных проектов".

В новость были внесены изменения (12:07 мск) - добавлены комментарии по тексту