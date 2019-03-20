Кабмин поручил МЭР и Минфину проработать создание правительственного комплекса в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство поручило Министерству экономического развития и Минфину до 15 апреля проработать модель создания правительственного комплекса в Москве, высвобождаемая после переезда министерств недвижимость поступит в коммерческий оборот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам рабочего совещания, которое премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел 14 марта 2019 года.

"Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО "ДОМ.РФ" с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в правительство РФ, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества. Срок - 15 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Правительство признало целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций. Принято решение о проведении редевелопмента объектов, в которых ранее размещались переезжающие в правительственный комплекс министерства, в том числе с учетом концепции развития центральной части Москвы.

"Минэкономразвития России и Росимуществу совместно с Минфином России и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, АО "ДОМ.РФ" и правительства Москвы с учетом состоявшегося обсуждения провести анализ объектов недвижимости, занимаемых в настоящее время органами и организациями, и имущественных комплексов, которые могут быть использованы для их размещения, и представить предложения в правительство РФ. Срок - 30 апреля 2019 года", - говорится в перечне поручений.

Как отмечается в сообщении, в связи с необходимостью обеспечения полного возмещения затрат, связанных с созданием правительственного комплекса, признано нецелесообразным принятие отдельных точечных решений об использовании и передаче иным государственным органам и организациям объектов недвижимости, высвобождаемых в результате переезда федеральных органов исполнительной власти в здание правительственного комплекса.

Правительство также поручило Минфину совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, Минздравом и заинтересованными ведомствами разработать и внести до 1 декабря 2019 года проект решения кабинета министров РФ, регламентирующий нормативы затрат на обеспечение функций федеральных органов исполнительной власти, а также обеспечения помещениями при размещении в здании правительственного комплекса.

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