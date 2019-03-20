Disney закрыла сделку по приобретению активов 21st Century Fox

ТАСС, 20 марта. Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению за $71,3 млрд значительной части активов холдинга 21st Century Fox. Об этом сообщила Disney.

Согласно сделке, Disney приобрела, в частности, кино- и телестудию 20th Century Fox, права на несколько популярных франшиз, в том числе "Люди-Икс" (X-Men), "Аватар" (Avatar) и "Симпсоны" (The Simpsons), а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

Как отмечается в пресс-релизе, Disney благодаря покупке активов 21st Century Fox "сможет предоставлять более привлекательный высококачественный контент и развлекательные возможности с тем, чтобы удовлетворить растущие запросы пользователей".

По словам главы Disney Роберта Айгера, объединение активов Disney и 21st Century Fox является "историческим моментом" и приведет к формированию "исключительной глобальной развлекательной компании", которая будет ориентирована на лидерство в своей сфере в нынешнюю "необычайно динамичную и меняющуюся эпоху".

Соглашение при этом не затрагивает новостной телеканал Fox News. Он станет частью вновь образованной корпорации Fox Corporation, принадлежащей магнату Руперту Мердоку и его сыновьям. Она объединит значительную часть телесети Fox, региональные телестанции, а также спортивные каналы, входящие в сеть Fox Sports.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Мердок в будущем может объединить оставшиеся после сделки активы 21st Century Fox со своей компанией News Corp.

В декабре 2017 года Disney заявила о готовности приобрести активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне 2018 года телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов заплатить больше - $65 млрд, причем не акциями, а наличными. Представители Disney вскоре обошли Comcast, увеличив предложение до $71,3 млрд.