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Около $5 млрд планируют инвестировать 12 компаний в проекты на Дальнем Востоке

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что проекты касаются самых разных сфер

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые планируют вложить в проекты на Дальнем Востоке 12 компаний, составляет более $5 млрд, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

20 марта во Владивостоке проходит День инвестора. Трутнев обсудил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР.

"Сегодня в течение Дня инвестора состоялись встречи с руководителями 12 компаний, общий объем планируемых инвестиций превышает $5 млрд. Проекты были самых разных сфер: сельское хозяйство, металлургия, судостроение, в области высоких технологий. Часть обсуждаемых проектов связана с Приморьем, что еще раз подтверждает, что Приморье - инвестиционно привлекательный регион", - сказал он.

Трутнев добавил, что каждая такая встреча убеждает правительство в том, что инвесторы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке. "Это не первый День инвестора, и еще ни разу не было такого, чтобы мы закончили раньше полного рабочего дня", - отметил вице-премьер.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский край
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