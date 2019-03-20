Минкавказ не исключает возможности увеличения финансирования госпрограммы развития СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа принимает предложения властей регионов округа и информацию о планируемых расходах из федерального бюджета на ближайшие три года с тем, чтобы в случае необходимости добиться увеличения финансирования мероприятий госпрограммы развития СКФО. Об этом на совещании во Владикавказе сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее сообщалось, что более 40 млрд рублей в течение трех лет планируется направить на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". В 2019 году бюджетные ассигнования составят 14,2 млрд рублей, в 2020 году - 13,6 млрд рублей, в 2021 году - 13,5 млрд рублей. 12 марта в Госдуме Чеботарев сообщил о том, что исполнение по расходам госпрограммы по итогам 2018 года составило 98,1%.

"Сейчас уже полным ходом запущен бюджетный процесс 2020 года и на плановый период 2021-2020 годов. Я знаю, что все регионы активно включились в эту работу вместе с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем, Минкавказ участвует в согласовании бюджетной процедуры для всех федеральных органов исполнительной власти по вопросам, которые касаются нашего макрорегиона, и нам важно понимать, какие потребности и проблемы при работе возникают - это позволит нам при согласовании проекта бюджета дополнительно поднять вопросы, помочь отстоять интересы регионов на федеральном уровне. Поэтому я прошу вас направить в Минкавказ России информацию о планируемых расходах из федерального бюджета, а также возникающих проблемах", - сказал он.

Чеботарев также пояснил, что при корректировке госпрограммы развития СКФО в документ были внесен дополнительный раздел, касающийся предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного характера. Также было усилено внимание к комплексному развитию инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод, туризма, внесено положение о ежегодном проведении Кавказского международного экономического форума.

Министр обратил внимание, что в действующей редакции документ предусматривает финансовую поддержку инвестиционных проектов в размере 3,1 млрд рублей. Еще 3,5 млрд рублей до конца года будет направлено на поддержку предпринимателей через "Корпорацию развития Северного Кавказа". "Общая стоимость проекта гораздо большая - это не только госучастие. Мы предполагаем, что общая стоимость проектов будет порядка 6,5 млрд рублей с учетом привлеченных средств", - пояснил Чеботарев.