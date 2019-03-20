Экспертизу в области передовых IT-решений будут развивать на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и компания IBM будут содействовать развитию российских IT-стартапов, работающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщил журналистам генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов по итогам подписания соглашения о совместной работе по развитию экспертизы в области новейших информационных технологий на предприятиях и в организациях ДФО.

"Целью сотрудничества Агентства с IBM является обеспечение Дальнему Востоку доступа к последним достижениям в области когнитивных технологий и искусственного интеллекта, а также содействие развитию российских IT-стартапов, осуществляющих свою деятельность в ДФО", - сказал он.

В рамках сотрудничества стороны проанализируют передовые методики и успешный опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в таких областях, как телемедицина, логистика, экология, безопасность, интеллектуальные транспортные системы, продвинутая аналитика, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и компьютерное зрение. Стороны также намерены создать в регионе демонстрационную площадку для показательных испытаний ряда приложений и сценариев.

Компания IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IT-сервисов и консалтинговых услуг.