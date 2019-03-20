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Медведев и Пашинян обсудили предстоящий Евразийский межправсовет

Заседание пройдет в Ереване 30 апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Армении Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили по телефону предстоящее 30 апреля в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили тематику предстоящего 30 апреля в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, а также некоторые актуальные вопросы российско-армянских отношений", - говорится в сообщении.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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