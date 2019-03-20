Трутнев призвал обеспечить на СМП возможность оперативного спасения и бесперебойную связь

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Возможность оперативного спасения при чрезвычайной ситуации и бесперебойная связь должны дополнить российские возможности по проводке судов по Северному морскому пути, чтобы повысить его конкурентоспособность. Об этом заявил журналистам в среду полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Есть проблема с ледовой обстановкой, <…> но за счет судов проводки это направление вполне может быть перспективным. Когда я говорил, что нам надо еще поработать, я имел ввиду, что недостаточно только разбить льды. Нужны спасение, связь, нужно еще довольно много сделать, чтобы на севере было конкурентное пространство", - сказал Трутнев.

Одна из задач, поставленных в майском указе президента РФ, касается развития главной арктической судоходной магистрали - Северного морского пути (СМП). К 2024 году ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 10 раз - до 80 млн т.

Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза сырья с 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - с освоением руд и угля. С увеличением грузопотока и развитием экономических проектов в Арктической зоне будет расти и потребность в атомных ледоколах (в настоящее время в акватории Севморпути действуют восемь ледоколов: четыре атомных и столько же дизель-электрических).

По мнению главы "Росатома" Алексея Лихачева, до 2030 года для обеспечения надежной и своевременной навигации по СМП нужно построить до 10 атомных ледоколов.