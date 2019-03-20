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Госдума ратифицировала протокол между РФ и Белоруссией по экспорту нефти и нефтепродуктов

В частности, протокол определяет номенклатуру товаров, запрещенных к вывозу из Россию в Белоруссию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол к Соглашению между РФ и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. Протокол был подписан 10 октября 2018 года в Москве.

Протокол устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Белоруссию. Протокол предусматривает процедуру согласования и изменения индикативных балансов нефти и нефтепродуктов, а также протоколов в отношении товаров, содержащихся в группах 27 и 29 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, органические химические соединения), с целью обеспечения внутренних потребностей Белоруссии.

Протоколом предусматривается определение компетентными органами перечня товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в Белоруссию. Протокол устанавливает исключения в отношении запрещенных или ограниченных к вывозу нефтепродуктов. Так, запреты или ограничения применяются без ущерба для положений, касающихся составления индикативных балансов по номенклатуре таких товаров, как бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут топочный. Изменения в перечень могут вноситься по решению компетентных органов обеих стран согласно национальному законодательству.

Для товаров, которые в перечне не указаны, предусматривается, что процедура их вывоза осуществляется без составления индикативных балансов. Также устанавливается, что если компетентные органы обеих стран не достигли договоренности относительно индикативных балансов и (или) протоколов до начала очередного календарного года, поставка нефти и (или) иных товаров осуществляется в текущем календарном году в объемах, предусмотренных в предыдущий календарный год.

Особые положения касаются некоторых правил таможенного регулирования. Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ в Белоруссию и сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом.

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