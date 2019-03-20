Развитие Севморпути обсудят на форуме "Арктика - территория диалога" в Петербурге

ТАСС, 20 марта. Развитие Северного морского пути (СМП) станет одним из основных вопросов в повестке форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

20 марта во Владивостоке проходит День инвестора. Трутнев обсудил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР.

"Переход к практической реализации мероприятий по повышению загрузки Северного морского пути [займет] большую часть повестки будущего форума", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о программе Арктического форума.

Полпред отметил, что развитие Севморпути становится одним из основных драйверов арктического развития. "Мы давно говорим о его развитии. Те проекты, которые сейчас реализуются, прежде всего, компании "Новатэк", создают необходимость круглогодичного использования СМП", - отметил он.

Форум "Арктика - территория диалога" проходит с 2010 года. В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс". Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.