Объем перевалки нефти через Махачкалинский порт может достичь 3,5 млн т в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана ожидают, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн т, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил в среду глава региона Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

В январе 2019 года сообщалось, что порт возобновил перевалку туркменской нефти после почти двухгодичного перерыва.

"С января текущего года началась перевалка туркменской нефти, Казахстан, Туркменистан вернулись к нам <…> Казахстанская нефть, туркменская, позволят организовать перевалку в масштабе 3,5 млн т, или 3,5 раза больше, чем в 2017 году - в кризисный период, когда мы потеряли поставки нефти. Но это только начало", - сказал он.

По его словам, это стало в том числе результатом наведения порядка в сфере ТЭК, в том числе принятым мерам по прекращению хищений, которые происходили в этой сфере.

Ранее сообщалось, что ММТП по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота. В прошлом году в дагестанском порту зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.