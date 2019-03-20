{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Дагестане выявили более 400 многоквартирных домов с нарушением норм градостроительства

По словам главы республики Владимира Васильева, на обследование этих домов необходимо 210 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Более 400 многоквартирных домов, которые возводились с нарушением градостроительных норм, выявлены в Дагестане, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

Ранее Васильев сообщал ТАСС, что острой для республики является проблема хаотичной, спонтанной застройки. Проверка в Дагестане показала, что значительная часть зданий возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства.

"Совместными усилиями мы остановили в городах самовольное жилищное строительство. В республике выявлено более 400 многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществлялось с нарушениями градостроительного законодательства", - сказал он.

По его словам, на обследование указанных домов необходимо 210 млн рублей.

"По этим объектам нам предстоит провести обследование, принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации этих домов в гражданском обороте, то есть [понять] опасно это или нет. <...> В настоящее время в Минстрое России решается вопрос о выделении этих средств республике и начале этих работ", - отметил глава республики.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
"Аэрофлот" сообщил о возбуждении дела против пассажира за поддельный больничный
Пассажиру грозит до двух лет лишения свободы
Читать полностью