В Дагестане выявили более 400 многоквартирных домов с нарушением норм градостроительства

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Более 400 многоквартирных домов, которые возводились с нарушением градостроительных норм, выявлены в Дагестане, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

Ранее Васильев сообщал ТАСС, что острой для республики является проблема хаотичной, спонтанной застройки. Проверка в Дагестане показала, что значительная часть зданий возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства.

"Совместными усилиями мы остановили в городах самовольное жилищное строительство. В республике выявлено более 400 многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществлялось с нарушениями градостроительного законодательства", - сказал он.

По его словам, на обследование указанных домов необходимо 210 млн рублей.

"По этим объектам нам предстоит провести обследование, принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации этих домов в гражданском обороте, то есть [понять] опасно это или нет. <...> В настоящее время в Минстрое России решается вопрос о выделении этих средств республике и начале этих работ", - отметил глава республики.