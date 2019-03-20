Аксенов: пуск железнодорожной части Крымского моста снизит цены в регионе на ряд товаров

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту позволит снизить цены на полуострове на продовольствие и стройматериалы. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"На сегодняшний день по Крымскому мосту проехали почти 4,9 млн автомобилей в обе стороны. В конце года будет запущена железнодорожная ветка Крымского моста, что позволит частично решить те вопросы, о которых вы говорили во вступительном слове, связанные с ростом цен на продовольствие, частично - на стройматериалы, уверен, [цены] снизятся, придут в соответствие со средними по всей стране", - сказал Аксенов, обращаясь к Путину.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему идет в графике, они будут запущены синхронно в декабре 2019 года. Автодорожную часть моста открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту началось движение транспорта.