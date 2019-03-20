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Северный Кавказ

На проведение Кавказского экономического форума выделят 500 млн рублей

По словам министр РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, форум станет дополнительным стимулом развития экономики региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Новая редакция государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" предусматривает выделение 500 млн рублей на проведение I Кавказского международного экономического форума, сообщил в среду на совещании министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мы сейчас ждем выход указа, проект указа находится на согласовании в правительстве. <…> Мы видим Кавказский международный экономический форум как дополнительный стимул развития экономики региона, в том числе через оптимизацию взаимодействия с иностранными партнерами. Как я уже сказал, мы планируем ежегодное его проведение, и на его проведение сейчас выделяется 500 млн рублей" - сказал он, пояснив, что выделение этой суммы предусмотрено госпрограммой развития округа.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года в Ставропольском крае. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО. Предусмотрено, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского международного экономического форума будет назначен вице-премьер Виталий Мутко.

По словам министра, форум "должен стать открытой площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества как внутри Северного Кавказа, так и взаимодействия с прилегающими государствами". В деловую программу форума планируется включить дискуссии по развитию туристических кластеров, агропромышленного и транспортно-логистического комплексов Северного Кавказа и возможных связей с партнерами стран Закавказья, а также Турции, Ирана, Китая и ряда арабских стран.

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РоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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