На проведение Кавказского экономического форума выделят 500 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Новая редакция государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" предусматривает выделение 500 млн рублей на проведение I Кавказского международного экономического форума, сообщил в среду на совещании министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мы сейчас ждем выход указа, проект указа находится на согласовании в правительстве. <…> Мы видим Кавказский международный экономический форум как дополнительный стимул развития экономики региона, в том числе через оптимизацию взаимодействия с иностранными партнерами. Как я уже сказал, мы планируем ежегодное его проведение, и на его проведение сейчас выделяется 500 млн рублей" - сказал он, пояснив, что выделение этой суммы предусмотрено госпрограммой развития округа.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года в Ставропольском крае. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО. Предусмотрено, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского международного экономического форума будет назначен вице-премьер Виталий Мутко.

По словам министра, форум "должен стать открытой площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества как внутри Северного Кавказа, так и взаимодействия с прилегающими государствами". В деловую программу форума планируется включить дискуссии по развитию туристических кластеров, агропромышленного и транспортно-логистического комплексов Северного Кавказа и возможных связей с партнерами стран Закавказья, а также Турции, Ирана, Китая и ряда арабских стран.