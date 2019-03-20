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Доля валютных корпоративных кредитов в Сбербанке сократилась в 2018 году до 31%

Руководитель блока "Корпоративный бизнес" назвал это "позитивным трендом"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Доля валютных кредитов корпоративному бизнесу за 2018 год в Сбербанке сократилась на 5 процентных пунктов, с 36% до 31%. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов.

"За прошлый год доля валютных кредитов в банке сократилась с 36% до 31% вследствие того, что ряд компаний использовали возможности и конвертировали свои долларовые кредиты, в которых они, может быть, не были уверены в качестве их обслуживания, в рублевые. Мы считаем, что это позитивный тренд, особенно для предприятий, которые не имеют валютную или квазивалютную выручку", - сказал Попов.

Ранее в интервью ТАСС глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что что доллар еще долгое время останется основным защитным активом в России и в мире, но дедолларизация необходима и является стратегически верным шагом.

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