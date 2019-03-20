Utair не видит рисков банкротства в связи с исками четырех контрагентов

19 и 20 марта компании "Юган-Юнион Кард", "Интер", "Флеш лайт капитал" и "Гидпромэнергострой" подали иски о банкротстве Utair в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа. Иски судом зарегистрированы, но к производству не приняты. Суммы исков составляют от 308 тыс. до 380 тыс. рублей.

"Задолженность незначительная, и выплатить 1,5 млн рублей по сумме всех исков не составляет трудности для авиакомпании, но справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства. Из-за минимального размера задолженности риск начала процедур банкротства авиакомпании отсутствует", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задолженность не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек) - в настоящее время испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, "Ютэйр" привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.

По данным "Ведомостей", в начале февраля банки проголосовали против того, чтобы требовать от авиакомпании досрочного погашения кредита и списывать средства с ее счетов в размере невыплаченных процентов по кредиту. Это могло бы привести к остановке деятельности Utair.