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Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил после открытия 5 млн пассажиров

Количество туристов в регионе в прошлом году составило 6,8 млн человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Открытый в середине апреля прошлого года новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь уже принял около 5 млн пассажиров. Совместно с запуском автомобильной части Крымского моста это позволило принять на полуострове в 2018 году рекордное число туристов, сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают итоги развития Крыма за последние пять лет, глава республики Сергей Аксенов.

"Новый аэропорт (новый терминал международного аэропорта Симферополь - прим. ТАСС) уже пропустил 5 млн пассажиров на сегодняшний день. Это колоссальные цифры. Исходя из этого мы получили в прошлом году колоссальный поток туристов - 6,8 млн человек", - сказал Аксенов.

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь началось в 2016 году. Он включает современный терминал для обслуживания 6,5 млн пассажиров в год. Аэровокзал стоимостью 32 млрд рублей построили за 22 месяца, первый рейс он принял в середине апреля 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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