Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичном расчете

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что при безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом.

Как сообщалось ранее, международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.

Снимать наличные с карты на кассе магазина, аптеки или заправки можно, например, в США. Для этого необходимо сделать покупку на определенную сумму и попросить кешбэк, таким образом, с банковской карты спишется сумма покупки плюс сумма выданных наличных.