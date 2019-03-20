Пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка" могут передать Росимуществу весной

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Акции подпавшего под американские санкции "Еврофинанс Моснарбанка", принадлежащие ВТБ и Газпромбанку, могут быть переданы Росимуществу весной, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Весной", - сказал он. "Передадут - будем смотреть, в каком состоянии банк, что там есть, какие активы. Сейчас это сложно сказать, нет полной информации", - добавил Моисеев, отвечая на вопрос о необходимости докапитализировать "Еврофинанс Моснарбанк".

Ранее стало известно о планах ВТБ и Газпромбанка передать Росимуществу принадлежащие им акции российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка". ВТБ намерен передать свою долю безвозмездно.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая ранее также подпала под американские санкции.

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., по 25% плюс одной акцией владеют Газпромбанк (и его "дочка" "Новфинтех") и ВТБ (и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants).

"Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.