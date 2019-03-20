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Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции

Антимонопольное расследование в отношении корпорации охватывает период с 2006 по 2016 год
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© REUTERS/Hannah McKay

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия наложила штраф в €1,49 млрд на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. Об этом заявила в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

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"Еврокомиссия сегодня приняла решение о вынесении штрафа в отношении Google в размере €1,49 млрд за нелегальное злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг интернет-поиска. Google допустил нарушения норм по конкуренции при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети. Все эти нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам - владельцам веб-сайтов", - заявила она.

Вестагер пояснила, что антимонопольное расследование Еврокомиссии против Google охватывает период с 2006 по 2016 год.

Еврокомиссия представила в среду целый блок обвинений против американской компании по различным маркетинговым практикам, начиная от вынесения на первые позиции при поиске с использованием Google в интернете веб-сайтов, являющихся партнерами Google, до платы производителям мобильных устройств и операционных систем к ним, чтобы они включали предустановленные приложения поиска на базе Google. ЕК подчеркнула, что эти практики были направлены на "цементирование доминирующего положения Google на европейском рынке и препятствованию свободной конкуренции в сфере поиска и размещения рекламы в интернете.

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