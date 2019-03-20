Минфин Украины занял на внутреннем рынке еще более $460 млн

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Украины разместило на аукционе очередной выпуск облигаций внутреннего государственного займа (OВГЗ) более чем на 12 млрд гривен (более $460 млн).

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.

"По результатам размещения ОВГЗ 19 марта 2019, в государственный бюджет привлечено 12,53 млрд гривен (по курсу Национального банка Украины)", - указывается в тексте министерства.

Согласно документу, минфин разместил гривневые облигации на 10,21 млрд (около $375,5 млн) и валютные бумаги на $85,17 млн со сроками обращения от 91 до 1022 дней.

Ранее информагентство "Украинские новости" со ссылкой на минфин сообщило, что в январе-феврале 2019 года Украина покрыла около 50% доходной части государственного бюджета страны за счет поступлений от выпуска ОВГЗ. Как пояснили в министерстве, эти меры являются вынужденными из-за невыполнения прогнозных показателей.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщал 13 марта, что международный депозитарий ценных бумаг Clearstream открывает счет у регулятора в ценных бумагах. В НБУ отметили, что это упростит доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг - ОВГЗ. Украина также активно заимствует средства на внешних рынках. Как сообщал минфин, Киев дополнительно разместил 10-летние еврооблигации на $350 млн, в октябре 2018 года размещение евробондов составило $2 млрд.