Васильев: около 1,5 тыс. промышленных потребителей газа в Дагестане вывели из тени

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. промышленных потребителей газа в Дагестане выведены из тени, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в среду в ходе ежегодного послания Народному собранию республики.

"С начала 2018 года выведено из тени около 1,5 тыс. промышленных и коммунально-бытовых потребителей газа, кстати, с общим годовым объемом потребления в размере 400 млн рублей", - сказал Васильев.

По данным материалов пресс-службы, эффект от такой легализации составил более 1,4 млрд рублей.

"Только за последние три месяца после поручения президента страны, а вы знаете, что это поручение дано конкретно Дагестану, <...> легализованы поставки газа промышленной категории потребителей на сумму порядка 360 млн рублей, увеличилась оплата по этой категории потребителей на 171 млн рублей. Правоохранители, прокуратура, МВД работают по наведению порядка, возбуждены уголовные дела, расследуются, а мы выстраиваем систему", - пояснил глава республики.

Васильев отметил, что прекращено потребление неучтенного газа более чем 40 кирпичными заводами, работавших методом открытого обжига. "Экономия [газа] при этом - около 660 млн рублей... Также приведено в соответствии с законодательством потребление газа более 400 теплиц, заключены договоры по оплате, чего раньше не было", - добавил он.