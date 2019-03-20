В Индии началась продажа самого дешевого авто в мире Bajaj Qute

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 марта. /ТАСС/. На индийском рынке началась продажа автомобиля Bajaj Qute, который считается самым дешевым в мире. Для его приобретения индийский автолюбитель должен заплатить 263 тыс. рупий, что составляет около $3,8 тыс. или 247 тыс. рублей.

Как уточнил телеканал NDTV, серийный выпуск Bajaj Qute начался еще в 2015 году, однако эти машины поставлялись только на экспорт, так как юридически модель считалась квадроциклом, а в индийских единых правилах для самодвижущихся транспортных средств (Central Motor Vehicles Rules), действующих с 1989 года, такая категория транспортных средств отсутствовала. В 2017 году министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии опубликовало проект поправки, которая допускает эксплуатацию и продажу квадроциклов в стране. Проект был принят в июне 2018 года, а в силу он вступил только сейчас.

Длина Bajaj Qute составляет 2752 мм, ширина 1312 мм, а высота 1652 мм. Автомобиль оснащен миниатюрным одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л.с. Машина способна развить максимальную скорость 70 км/ч, но при условии, что в ней будет находиться только один водитель без пассажиров и в багажнике не будет дополнительного груза. Расход топлива на 100 км не превышает 3 л. В стандартную комплектацию Bajaj Qute входит аудиосистема с двумя динамиками, шторки с молнией на окнах дверей, кожаные кресла и литые диски.

До появления Bajaj Qute самым дешевым автомобилем в мире считался Tata Nano первоначальной стоимостью в $2,5 тыс. При дальнейшей продаже цена была повышена.

Авто Tata Nano предназначалось только для индийского потребителя. Эта машина была впервые представлена в 2008 году в Нью-Дели и через полгода поступила в продажу. Автомобиль отвечал всем нормам безопасности, принятым в Индии. Рядный двухцилиндровый мотор расположен сзади. Он имел объем 0,62 л и мощность 33 л.с. Однако при этом расход топлива у него составлял 5 л/100 км. Предельная скорость Nano достигала 100 км/ч.

Ради снижения цены конструкторам этой машины пришлось экономить на всем. Пятую дверь заменили глухой стенкой, а для того, чтобы добраться до мотора и багажника, нужно откидывать заднее сидение. Колеса Nano крепились не четырьмя болтами, а тремя.

В разработку этого автомобиля концерн Tata Motors вложил примерно $1 млрд. Предполагалось, что многие жители Индии начнут пересаживаться со своих мопедов на эти машины. Однако этого не произошло. Для бедных индийцев машина все же оказалась слишком дорогой, а для обеспеченных покупателей - не очень комфортной.